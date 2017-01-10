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Пермская краевая газета

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Укусил папашу за сосок - осужден на 2,5 года колонии строгого режима

23:26  09.01.17 Ну и ну!

В декабре 2016 года в одном из судебных участков Верещагинского района Пермского края слушалось дело мужчины, покусавшего отца. Причем покусавшего на за какое-то там выдающееся место типа пальца, носа или ягодицы, а за правую грудь.

Семейный инцидент случился на исходе июля. Ранее уже отсидевший 8 лет за побои гражданин, будучи изрядно выпившим, повздорил со своим папашей, набросился на него, свалил на пол и совершил то самое противоестественное деяние, описанное в абзаце выше.

Но, естественно, зубовным эпизодом история не завершилась: затем великовозрастное чадо метнулось на кухню, ухватило хлеборез и принялось размахивать им перед лицом родителя. А когда тот закрылся рукой, лезвие полоснуло по ней, и хлынула кровь.

Впрочем, на суде отец публично простил сына и просил строго его не наказывать. Да и ущерб здоровью пожилому верещагинцу был причинен, по данным экспертизы, незначительный. Вот только за три месяца до декабрьского суда парень уже был приговорен.

29 сентября 2016 года за угрозу убийством и истязание рецедивисту назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима. Поэтому к уже имеющемуся, но не отбытому сроку другой мировой судья просто накинул еще полгода «строгача».

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