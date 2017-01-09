Двое детей и мать с отцом из Перми были спасены сотрудниками кировского ГУ МЧС

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Понедельник 9 января 2017 года
Пермская семья, возвращавшаяся на своем «Мерседесе» 7 января из столицы страны в столицу Прикамья, в Орловском районе Кировской области попала в опасную ситуацию: при -35°С двигатель их машины неожиданно перестал работать.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе вятского ГУ МЧС, двое несовершеннолетних детей вместе с родителями начали уже замерзать, но, к счастью, в километре впереди по федеральной трассе «Вятка», где случилось бедствие, чрезвычайное ведомство развернуло временный пункт обогрева.
Повстречавшийся с Mercedes'ом пермяков водитель большегруза отбуксировать их не мог - из-за автоматической трансмиссии иномарки, но эмчеэсовцам о них сообщил. Так что вскоре семья уже обжигалась в палатке горячим чаем, укутанная в одеяла и обутая в валенки. А персонал пункта обогрева тем временем вызвал из Орлова автоэвакуатор.
Но прибывшая спецтехника при попытке загрузить «Мерседес» сама вышла из строя - на морозе отказала гидравлика. И ее также пришлось реанимировать на пункте обогрева - с помощью тепловой пушки. Но в конце концов иномарку взгромоздили на площадку, в кабину уселились все четверо, и шофер доставил их в кировский сервис.Читайте также >>>
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