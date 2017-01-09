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Пермская краевая газета

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Понедельник 9 января 2017 года

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Праздничная охота под Добрянкой закончилась трагедией

17:33  09.01.17 Происшествия

Два жителя Добрянки 5 января охотились недалеко от поселка Тюсь на кабана, но одному из мужчин вернуться оттуда живым было, увы, не суждено.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, 69-летний гражданин из карабина «Вепрь» случайно вместо парнокопытного зверя подстрелил своего 52-летнего товарища, при этом ранение оказалось смертельным.

Возбуждено уголовное дело, пока по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ - «убийство по неосторожности».

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