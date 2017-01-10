Женщина и девочка погибли и еще 9 человек ранены в праздники на трассе Кукуштан-Чайковский

За первые восемь дней 2017 года на дорогах Прикамья случилось семь ДТП с участием детей, в которых один ребенок скончался, а еще 9 были травмированы.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, особенно много подобных аварий произошло на трассе Кукуштан-Чайковский. Так, еще 2 января в 13:40 здесь, на 155 км, ВАЗ-21073 столкнулся с Nissan Almera, и погибли женщина 1981 года рождения, управлявшая «семеркой», и ее 14-летняя пассажирка.

Предположительно, виновницей трагедии была сама водитель ВАЗа, которая в сложных метеоусловиях вела машину на небезопасной скорости, из-за чего автомобиль вынесло на чужую полосу под удар иномарки. К счастью еще, что остальные четверо человек отделались ранениями: в «Ладе» - 34-летний мужчина и 8-летняя девочка, в «Ниссане» - мужчина, сидевший за рулем, женщина 1987 года рождения и 2-летний мальчик.

А уже 7 января на 82 км этой дороги - в Осинском районе, снова столкнулись «семерка» и иномарка. На сей раз по вине 55-летней дамы, управлявшей Mitsubishi Outlander, которая допустила выезд на встречную полосу, и кроссовер врезался в ВАЗ-2107. Все, кто находился в волжской машине пострадали: госпитализированы женщина 1974 года рождения и 12-летняя девочка, а водитель и мальчик 7 лет получили ушибы.