Обиравшие пермских проституток парни отправлены на нары

Два молодых кунгуряка долгое время терроризировали пермских проституток, являясь к ним в качестве клиентов, а уходя с деньгами и имуществом девиц легкого поведения.

Потерпевшие же заявлять в полицию на своих обидчиков не спешили, что вполне понятно, учитывая неблагочестивый промысел обобранных парнями дамочек. Тем не менее, нашлись среди них и те, кто решился на откровенность.

В результате, правоохранителям удалось задержать обоих подозреваемых: первого взяли в Перми, второго - в Октябрьском, по съемным квартирам, где они предусмотрительно отсиживались.

Суд приговорил 26-летних молодых людей соответственно их доказанным деяниям: один отправился в колонию на 5,5 года, второй - на 4, сообщает «Т7 Информ».