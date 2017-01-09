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Пермская краевая газета

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Обиравшие пермских проституток парни отправлены на нары

15:28  09.01.17 Криминал

Два молодых кунгуряка долгое время терроризировали пермских проституток, являясь к ним в качестве клиентов, а уходя с деньгами и имуществом девиц легкого поведения.

Потерпевшие же заявлять в полицию на своих обидчиков не спешили, что вполне понятно, учитывая неблагочестивый промысел обобранных парнями дамочек. Тем не менее, нашлись среди них и те, кто решился на откровенность.

В результате, правоохранителям удалось задержать обоих подозреваемых: первого взяли в Перми, второго - в Октябрьском, по съемным квартирам, где они предусмотрительно отсиживались.

Суд приговорил 26-летних молодых людей соответственно их доказанным деяниям: один отправился в колонию на 5,5 года, второй - на 4, сообщает «Т7 Информ».

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