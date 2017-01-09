Обиравшие пермских проституток парни отправлены на нары

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Понедельник 9 января 2017 года
Два молодых кунгуряка долгое время терроризировали пермских проституток, являясь к ним в качестве клиентов, а уходя с деньгами и имуществом девиц легкого поведения.
Потерпевшие же заявлять в полицию на своих обидчиков не спешили, что вполне понятно, учитывая неблагочестивый промысел обобранных парнями дамочек. Тем не менее, нашлись среди них и те, кто решился на откровенность.
В результате, правоохранителям удалось задержать обоих подозреваемых: первого взяли в Перми, второго - в Октябрьском, по съемным квартирам, где они предусмотрительно отсиживались.
Суд приговорил 26-летних молодых людей соответственно их доказанным деяниям: один отправился в колонию на 5,5 года, второй - на 4, сообщает «Т7 Информ».Читайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц