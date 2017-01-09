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Пермская краевая газета

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Понедельник 9 января 2017 года

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«Я не я, и Туарега не моя», - владелец машины отказывался от авторства тарана, пока не приперли

12:55  09.01.17 ДТП

В воскресение 8 января в городе Краснокамск Пермского края по улице Чапаева на огромной скорости пронесся Volkswagen Touareg. Но водитель иномарки явно переоценил свои таланты.

Не справившись с управлением, автомобилист допустил вылет «Туарега» с проезжей части. В результате, пробив несколько сугробов вдоль дороги, он проломил металлический забор политехнического техникума. К счастью, по словам очевидцев, пострадавших не было.

С территории учебного заведения иномарку убирали на эвакуаторе. Как пояснили «Звезде» сотрудники местного отдела полиции, виновник аварии - местный молодой человек. Он сначала утверждал, что кто-то другой находился за рулем «Туарега». Потом все же дал признательные показания.

Сейчас правоохранители разбираются в этой «мутной» истории, в частности, изучают изъятые записи с камер видеонаблюдения.

Анастасия ФАДЕЕВА

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