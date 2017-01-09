Снег с краснокамского дома разбил авто и ранил человека

В городе Краснокамск Пермского края в первый день 2017 года в 17:55 на пульт единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение, что с дома №14 по улице Комарова рухнул снег, разбив машину и травмировав человека.

Как прокомментировали «Звезде» в районном управлении гражданской защиты, которое располагается, кстати, в этом же доме, пострадавший мужчина был госпитализирован, но тем же вечером сбежал из больницы. Материальный ущерб, причиненный владельцу авто, - устанавливается.

По неофициальной информации, скорее всего, травмированный гражданин и хозяин автомобиля подадут в суд на управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, - УК «Уралкопм», аффилированную известной в городе депутатской семье.

Вообще, как считает Александр Масалкин, заместитель начальника управления гражданской защиты, экологии и природопользования территории, проблемы начались пару лет назад, когда во время ремонта крыши старый шифер заменили на металлопрофиль. С тех пор во время оттепели снежные пласты постепенно сползают вниз.

Поскольку в этом году первое января выдалось необычайно теплым, неудивительно, что снежный пласт мокрого снега соскользнул с крыши, как с горки. Соседи утверждают, что особого ущерба он не нанес, больше напугал. Но на фотографии все обстоит несколько серьезнее…

Фото «Наш город Краснокамск», ВКонтакте

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