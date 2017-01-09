ВАЗ из Удмуртии разбился в Пермском крае: один человек погиб и двое ранены

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Понедельник 9 января 2017 года
Утром 8 января 2017 года на 1 км трассы между райцентрами Большая Соснова и Частые в Пермском крае случилось ДТП, в котором погиб человек и ещё двое пострадали.
Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД регионального ГУ МВД РФ, 21-летняя жительница Удмуртии, управлявшая ВАЗ-21093, в 07:20 допустила выезд на чужую полосу, и произошло лобовое столкновение со встречной иномаркой «Фольксваген Поло».
36-летний пассажир отечественной легковой машины скончался от полученных травм на месте. Девушка, бывшая за рулём, и второй мужчина, 1972 года рождения, с многочисленными ранениями госпитализированы.
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