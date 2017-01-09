9-классник пьяным ехал по Кунгуру от сожительницы

Дело ранее уже судимого учащегося 9 класса слушалось в середине декабря 2016-го в одном из судебных участков Кунгурского городского округа Пермского края.

За свою короткую биографию юноша успел уже два года отсидеть за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, на фоне чего административный штраф за пьяную езду был мелочью. Но тем не менее тоже имелся в перечне похождений тинейджера.

Наконец он открыто сожительствовал с женщиной, наблюдаясь при этом у детского психиатра, состоя на учете у нарколога и числясь по военным документам как призывник. Последнее, очевидно, и послужило поводом к очередному преступлению.

Чтобы уж точно не забрали в армию, этот школьник-вечерник, лишенный водительских прав, выпив, сел за руль Daewoo Matiz и промчал от местного Гостиного двора до легкоатлетического манежа на Плехановском тракте. Где и попался патрулю ГИБДД.

Судили парня в особом порядке - с согласия прокуратуры. Кроме того, суд учел, что он - сирота из приемной семьи, а сожительница на сносях, и прописал ему 240 часов обязательных работ. Также юношу снова лишили прав - на два года.