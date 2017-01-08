Приговор лихачу, на RAV 4 влетевшему в фуру за Чусовским мостом, оставлен в силе

Пермский краевой суд в декабре отказал в удовлетворении апелляционной жалобы мужчине, 14 октября 2016-го признанному виновным в ДТП, в котором 17-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Причем о смягчении приговора просила и сама потерпевшая, но безуспешно.

Как следует из материалов дела, сама авария произошла почти год с четвертью назад - 29 октября 2015-го. Около 19:10 на 30 км трассы Пермь-Березники шофер большегруза DAF с полуприцепом поменял направление движения: катил в сторону крайцентра, но у поворота на Бобки развернулся в противоположную.

При этом мужчина в фуре видел приближение попутной Toyota RAV 4, но до той было 300 м, кроме того, сразу после маневра грузовик принял на крайне правую полосу. Вот только он шел со скоростью 30 км/ч, а RAV 4 догонял на 100 км/ч, что вкупе со снегопадом и скользкой дорогой дало печальный результат.

Не успев отвернуть и не сумев затормозить, водитель дорогой легковой иномарки с тремя пассажирами в салоне допустил столкновение с тяжелой машиной, врезавшись в корму полуприцепа. Большинство участников аварии отделались царапинами и испугом, но несовершеннолетнюю девушку пришлось госпитализировать.

Первоначально предполагалось, что ДТП случилось по вине 50-летнего шофера, жителя Добрянского района, мол, не уступил дорогу. Хотя потом следствие и суд во всем разобрались. «Пилот» RAV 4 был приговорен к ограничению свободы на 1,5 года и двухгодичному лишению прав. Оспорить вердикт не удалось.

Фото из архива