На стройке в Усолье погиб рабочий

Гифка по случаю...
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Суббота 7 января 2017 года
Трагедия произошла 4 января 2017 года в Пермском крае на строительстве Усольского калийного комбината, которое ведется на территории Романовского сельского поселения.
Как сообщают источники, во время работы опрокинулось транспортное средство - подъемник, принадлежащий подрядной организации. В результате, находившийся в то время на высоте сотрудник этой фирмы погиб.
По непроверенным данным, речь идет об ООО «Лифт сервис» и человеке по фамилии Вихарев. Насколько известно, по факту смертельного случая на производстве начато расследование, итоги которого ждут в феврале.Фото «ЧП Березники», ВКонтакте Читайте также >>>
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