Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Суббота 7 января 2017 года

встречай юбилей +100

На стройке в Усолье погиб рабочий

22:07  07.01.17 Происшествия

Трагедия произошла 4 января 2017 года в Пермском крае на строительстве Усольского калийного комбината, которое ведется на территории Романовского сельского поселения.

Как сообщают источники, во время работы опрокинулось транспортное средство - подъемник, принадлежащий подрядной организации. В результате, находившийся в то время на высоте сотрудник этой фирмы погиб.

По непроверенным данным, речь идет об ООО «Лифт сервис» и человеке по фамилии Вихарев. Насколько известно, по факту смертельного случая на производстве начато расследование, итоги которого ждут в феврале.

Фото «ЧП Березники», ВКонтакте

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация