На стройке в Усолье погиб рабочий

Трагедия произошла 4 января 2017 года в Пермском крае на строительстве Усольского калийного комбината, которое ведется на территории Романовского сельского поселения.

Как сообщают источники, во время работы опрокинулось транспортное средство - подъемник, принадлежащий подрядной организации. В результате, находившийся в то время на высоте сотрудник этой фирмы погиб.

По непроверенным данным, речь идет об ООО «Лифт сервис» и человеке по фамилии Вихарев. Насколько известно, по факту смертельного случая на производстве начато расследование, итоги которого ждут в феврале.

Фото «ЧП Березники», ВКонтакте