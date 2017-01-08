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Пермская краевая газета

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Ас нетрезвого вождения на полгода отправился в колонию

21:33  07.01.17 Правопорядок

Третьекурсник Лысьвенского филиала Пермского политехнического университета наказан в декабре 2016-го реальным сроком за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Как следует из опубликованных материалов уголовного процесса, ранее молодой человек уже подвергался штрафу в 30 тысяч рублей и лишению прав вождения на 1,5 года, позже был приговорен к 300 часам обязательных работ и двухгодичному лишению прав, но вновь попался на пьяной езде всего через три месяца.

Несмотря на запрет, студент, опять выпив, в 5 часов утра уселся за руль ВАЗ-111840 и отправился по Лысьве искать очередную дозу спиртного. 40 минут он колесил по городу, пока его «Ладу Калину» не остановил все же патруль ГИБДД. При медосвидетельствовании прибор показал в выдохе парня 0,755 мг/л этанола.

Разбирая этот практически клинический случай, мировой судья счел, что дальнейшие попытки вразумить молодого человека наказаниями, не связанными с местами принудительного содержания, бесполезны. Поэтому на сей раз юношу приговорили, с учетом прежде не отбытого, к 6 месяцам 15 дням колонии-поселения.

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