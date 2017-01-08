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Пермская краевая газета

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Трое пермяков шесть раз обворовали один магазин, пока не попались

18:24  07.01.17 Криминал

Почти неделю две сестры и их приятель пили и ели за счет одного из магазинов Индустриального района Перми, пока наконец не были пойманы с поличным.

Как следует из материалов дела, слушавшегося в пермском суде в декабре, поначалу схема, примененная преступным трио, действовала безукоризненно. Один из членов банды проходил вдоль полок с товарами, набирал в пакет водку, запивку и закуску, клал полный пакет в корзину, затем нес все это к выходу, ставил на барьер у турникета и покидал магазин пустым - вообще без покупок.

А кто-нибудь из двух других в это время караулил вне торгового зала и, увидев, что добыча уже дожидается в пределах досягаемости, приближался к корзине, забирал из нее пакет и вместе с ним благополучно исчезал с места преступления. Естественно, злоумышленники следили за тем, куда в нужный момент смотрит охранник, при необходимости даже специально его отвлекая.

Шесть раз у воров все получалось, причем после первого они решили красть только водку - чтоб было меньше мороки. Но брали исключительно «Пять озер»: когда литровую бутыль, а когда 0,7. А вот на седьмом походе в магазин произошел сбой: охранник снова ничего не заметил, зато кассирша оказалась глазастой и подняла тревогу. Подельник сестер побежал, но уйти помешали люди.

Тогда, кстати, задержать удалось только мужчину и одну из женщин, а уже на допросе она, стараясь выгородить себя, дала показания и на единокровную родственницу. После этого взяли и третью, но Новый год все они встречали уже на свободе. Ущерб получился не столь велик - менее 3,4 тысячи рублей, так что наказали всех обязательными работами: 430, 400 и 300 часов.

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