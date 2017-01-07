На 10 месяцев за три удара шваброй осудили пенсионерку в Губахе

Замечательное дело слушалось 15 декабря в одном из судебных участков Губахинского городского округа Пермского края - пенсионерка избила супруга шваброй. За это получила срок: 10 месяцев ограничения свободы.

Собственно, как она его избила? Из материалов уголовного процесса по умышленному причинению легкого вреда здоровью следует, что пожилая женщина, причем инвалид второй группы, «используя в качестве оружия швабру, хранившуюся в ванной комнате квартиры, нанесла своему мужу ... один удар в область головы, один удар по лицу в область скулы слева и один удар в область правого предплечья». Такой себе Джеки Чан в КУБе - поучила своего благоверного палкой.

От этого здоровье жертвы семейной тирании и шваброприкладства кратковременно расстроилось, что затем зафиксировала судебно-медицинская экспертиза, и дама угодила на скамью подсудимых. Впрочем, не в первый раз: в декабре 2015-го и в июле 2016 года женщина уже приговаривалась к штрафам в 6000 рублей за побои. А в нынешнем случае рецидив был осложнен еще и нетрезвым состоянием гражданки. Хотя это просто любовь такая: она лупит - он в суд жалуется.