Женщина закрыла мать собой от пистолета бывшего мужа

Точку в истории вооруженного конфликта между бывшими членами одной семьи пытался поставить в декабре 2016 года мировой судья в Красновишерском районе. В результате, за угрозу убить экс-тещу из пнематического ТТ житель райцентра был наказан двумястами часами обязательных работ.

С дочерью потерпевшей мужчина сожительствовал с марта 2015-го, но уже летом следующего года они быть вместе перестали. Далее отношения развивались сумбурно: парень то писал бывшей даме сердца мерзкие sms-ки, то оставлял ее под дверью букеты цветов. А на исходе сентября так совпало, что мужчине нужно было забрать знакомого на работу именно из дома, так сказать, второй половинки. В общем, он утром 28-го числа и букет успел подкинуть, и товарища-сослуживца дожидался.

Но тут во дворе неожиданно появилась на велосипеде теща, которая, увидев стоящий у дома голубой ВАЗ-21063 несостоявшегося зятя, сразу укрепилась в мысли, что тот тут неспроста, а явно дожидается ее дочь, чтобы по обычаю сотворить какую-нибудь пакость. Поэтому, плюнув на собственные пенсионерские дела, гражданка свернула к машине провести профилактическую беседу. Правда, подлый недородственник на попытки поговорить не реагировал, и тогда дама стала пинать по машине.

Причем делала это достаточно сильно: удары обуви по жестяной двери «шестерки» были слышны не только поблизости, но и в квартирах дома. Оттого и водитель наконец-то не стерпел. В общем, он вытащил из бардачка пневматический газобаллонный пистолет модели ТТ NBB Gletcher Cal.4.5 mm/177 калибра 4,5 мм, открыл дверь и направил его в сторону матери бросившей его подруги. Соответственно, и слова при этом произнес резкие, вызванные обидой за безвинно испинанный автомобиль.

В это самое время из подъезда выходила с сыном сама экс-супруга, сопровождавшая ребенка в образовательное учреждение, и вдруг она увидела мать и «бывшего» с пистолетом. В чем-чем, а в решительности гражданке не откажешь: женщина немедленно метнулась к машине и заслонила маму от наставленного на нее оружия собственным телом. После чего обратилась к мужчине с увещеваниями и убедила его таки опустить ствол, причем не зная, что оружие не огнестрельное, а травмат.

Тем временем, теща, получив дочернюю поддержку, потихоньку набрала телефон полиции, и вскоре во двор вкатило еще и авто ДПС. Но наряду почти сразу же пришлось вызывать «скорую помощь» - пожилой даме стало плохо по сердечной линии. Затем правоохранители произвели процедуру добровольной демилитаризации конфликта, и всех отпустили. Но дело по заявлению потерпевшей полицейские все же завели, и закончилось оно судом.

200 часов обязательных работ там, куда отправит муниципалитет по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, 2000 рублей компенсации морального вреда слабой на сердце теще и 3300 рублей оплаты судебных издержек адвокату - приговор суровым не назвать. Вот только «Глетчер», он же - ТТ, у осужденного теперь отняли навсегда: чтоб больше не тыкал им в старушек.