Арестованную, продававшую арабам девочек, не выпустили ухаживать за мамой и дочкой

В конце 2016-го Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционой жалобы гражданке, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 127.1 УК РФ - «торговля людьми в отношении двух или более лиц, совершенная в составе организованной группы».

Жительница Чайковского была задержана весной минувшего года вместе с четырьмя подельниками за то, что продали в сексуальное рабство арабам в Бахрейн двух учащихся колледжа. Всего подобных несчастных было втрое больше, и некоторым девушкам спустя пару десятков месяцев страданий удалось бежать, вернуться на Родину и рассказать свою историю правоохранителям.

После задержания 1 марта подозреваемой Ш. предъявили обвинение, 3 марта ее арестовали, позже срок нахождения под стражей продлевали до 30 ноября, а 23 ноября 2016-го - до 28 февраля 2017 года. Но обвиняемой это показалось слишком, и она попросилась под домашний арест. В частности, для того, чтобы ухаживать за пожилой матерью и присматривать за совершеннолетней дочерью.

С одной стороны, женщину можно понять: вдруг кто-то еще более ушлый тоже продаст ее дочку в гарем - это же какие мучения для родительского сердца. Но крайсуд отказал: «обвиняемая под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от следствия и суда, в том числе за пределами РФ, воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказав воздействие на свидетелей».

К слову, как писало в марте прошлого года издание «В курсе. ру», за каждую переправленную через границу девочку преступники получали по миллиону рублей. Но данных о том, что деньги эти были найдены и изъяты, пока нет. А значит, они могут быть использованы для побега от правосудия.

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