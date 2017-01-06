Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Пятница 6 января 2017 года

встречай юбилей +100

Арестованную, продававшую арабам девочек, не выпустили ухаживать за мамой и дочкой

16:42  06.01.17 Криминал

В конце 2016-го Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционой жалобы гражданке, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 127.1 УК РФ - «торговля людьми в отношении двух или более лиц, совершенная в составе организованной группы».

Жительница Чайковского была задержана весной минувшего года вместе с четырьмя подельниками за то, что продали в сексуальное рабство арабам в Бахрейн двух учащихся колледжа. Всего подобных несчастных было втрое больше, и некоторым девушкам спустя пару десятков месяцев страданий удалось бежать, вернуться на Родину и рассказать свою историю правоохранителям.

После задержания 1 марта подозреваемой Ш. предъявили обвинение, 3 марта ее арестовали, позже срок нахождения под стражей продлевали до 30 ноября, а 23 ноября 2016-го - до 28 февраля 2017 года. Но обвиняемой это показалось слишком, и она попросилась под домашний арест. В частности, для того, чтобы ухаживать за пожилой матерью и присматривать за совершеннолетней дочерью.

С одной стороны, женщину можно понять: вдруг кто-то еще более ушлый тоже продаст ее дочку в гарем - это же какие мучения для родительского сердца. Но крайсуд отказал: «обвиняемая под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от следствия и суда, в том числе за пределами РФ, воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказав воздействие на свидетелей».

К слову, как писало в марте прошлого года издание «В курсе. ру», за каждую переправленную через границу девочку преступники получали по миллиону рублей. Но данных о том, что деньги эти были найдены и изъяты, пока нет. А значит, они могут быть использованы для побега от правосудия.

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация