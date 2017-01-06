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Пермская краевая газета

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Члены антипыточного комитета Совета Европы побывали в Прикамье

15:05  06.01.17 Политика

Шесть представителей комитета Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания с 30 ноября по 13 декабря 2016 года побывали в ряде пенитенциарных учреждений России.

В частности, из объектов ГУФСИН по Пермскому краю эмиссары СЕ посетили СИЗО №1 в столице региона, а также соликамские колонию строгого режима №1 и колонию №2 для пожизненно осужденных «Белый лебедь». В том же списке, кстати, «Матросская тишина», «Бутырка» и прочие известные места принудительного содержания людей.

Свои предварительные замечания относительно увиденного в России члены комиссии СЕ озвучили представителям региональных и федеральных властей уже в ходе визита. При этом, как сообщили источники «Звезды», по прикамским пенитенциарным учреждениям у представителей комитета по пыткам особых претензий не возникло.

Но подробный отчет по итогам этой поездки ее участники обещали подготовить в течение ближайших месяцев, и лишь после этого о выявленных нарушениях или, паче чаяния, отмеченных достоинствах можно будет говорить конкретно.

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