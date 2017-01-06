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Пермская краевая газета

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Пермяк, сбежавший от наказания за истязание, попался на краже в Нижнем Тагиле

12:11  06.01.17 Криминал

Приговоренный в Прикамье к исправительным работам за истязание молодой человек был задержан правоохранителями Нижнего Тагила по подозрению в краже. Теперь пермяку грозит целый букет статей УК РФ, включая наказание за побег.

Как рассказали «Звезде» в пресс-группе МУ МВД РФ «Нижнетагильское», накануне в отдел полиции №16 обратился 22-летний житель микрорайона Гальяно-Горбуновский массив. По словам парня, он перепил в баре на улице Красноармейская и уснул за столиком, а когда разбудили - не нашел в карманах бумажника, где были деньги, банковские карты и обручальное кольцо.

Спустя некоторое время этот же потерпевший снова связался с сотрудниками ОП-16, поскольку получил на телефон sms-сообщение о том, что кто-то с его пластиковой карточки пытался оплатить покупки в продуктовом магазине на проспекте Ленина. И почти тут же полицейским позвонил администратор того самого питейного заведения, где случилась пропажа кошелька.

Оказалось, некий неизвестный, также бывший в баре тогда, когда там у посетителя исчез бумажник, принес его и отдал - как якобы найденный неподалеку на улице. Возможный злоумышленник при возвращении ценного предмета даже представился, так что остальное для правоохранителей было делом техники. Уже вскоре пермяка задержали на съемной квартире.

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