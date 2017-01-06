Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Пятница 6 января 2017 года

встречай юбилей +100

Абаканский поезд сбил насмерть мужчину в Пермском регионе СвЖД

10:41  06.01.17 Происшествия

С трагедии начался 2017 год в зоне ответственности Пермского региона Свердловской железной дороги.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, 1 января около 21:20 локомотив пассажирского поезда «Москва-Абакан» смертельно травмировал жителя удмуртского поселка Кез.

На одноименной станции мужчина перебегал ж/д-пути в неположенном месте перед приближающимся составом. Избежать наезда ввиду близкого расстояния поездной бригаде не удалось. Его жертва скончалась от травм на месте.

На снимке: станция Кез, фото - Евгений Русаков, ВКонтакте

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация