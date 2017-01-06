Абаканский поезд сбил насмерть мужчину в Пермском регионе СвЖД

С трагедии начался 2017 год в зоне ответственности Пермского региона Свердловской железной дороги.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, 1 января около 21:20 локомотив пассажирского поезда «Москва-Абакан» смертельно травмировал жителя удмуртского поселка Кез.

На одноименной станции мужчина перебегал ж/д-пути в неположенном месте перед приближающимся составом. Избежать наезда ввиду близкого расстояния поездной бригаде не удалось. Его жертва скончалась от травм на месте.

На снимке: станция Кез, фото - Евгений Русаков, ВКонтакте