Заболевший бешенством подросток умер в больнице

Как стало известно «Звезде» из собственных источников, во второй половине декабря в Перми умер 14-летний подросток из деревни Бымок Кунгурского района.

В конце ноября 2016 года ребенок почувствовал себя плохо, и взрослые привели его на прием к дежурному врачу Ленской ЦРБ. А после осмотра медик предположил рабиес, и больного госпитализировали в краевую инфекционную больницу.

Причину возможного заражения установили уже тогда - в октябре мальчика то ли поцарапал, то ли укусил собственный кот. Между тем, на исходе осени в Бымке издохли три собаки, у двух из которых бешенство было подтверждено.

Позже в деревне объявили карантин, о чем «Звезда» писала ранее, и все это время пермские врачи пытались спасти несовершеннолетнего от неизлечимой смертельной болезни. Увы, они оказались бессильны.

Источник сообщил также, что вакцинации от бешенства подверглись все люди, контактировавшие с умершим в инфекционной больнице.