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Пермская краевая газета

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Правоохранители ищут в Прикамье пропавший концерт с тысячью зрителей или 720 000 рублей

15:24  05.01.17 Культура

Каждый 20-й житель Осы побывал на концерте Владимира Маркина, звезды советской эстрады, но почему-то об этом не знает. Благотворительный концерт исполнителя, который был «готов целовать песок», якобы прошёл в рамках празднования в городе Осе престольного праздника Казанской иконы Божией Матери.

Договор об этом был подписан между Владимиром Воробьём, генеральным директором МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А. Г. Солдатова», и предпринимателем Светланой Сахаровой 5 октября минувшего года. По условиям договора на концерте должно было быть не менее 1000 жителей города Осы, а стоимость услуги составляет более семисот двадцати тысяч рублей.

Чтобы понять, состоялось ли мероприятие (а в Осе его точно не видели), был проведён опрос в соцсетях, который показал: осинцы ничего о концерте Владимира Маркина не знают. Благотворительным концертом также заинтересовались и правоохранительные органы. В настоящее время стражи правопорядка пытаются понять, как это мероприятие было организовано и кто получил средства по договору.

Сергей ПЕТРОВ

Фото uznayvse.ru

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