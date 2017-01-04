Пьяный водитель заставил детей выталкивать его машину из сугроба

Прикамец, административно оштрафованный по КоАП РФ и лишенный на полтора года водительских прав, уже через несколько месяцев - в ноябре 2016-го, выпив в гостях у друга в кунгурском поселке Комсомольский, снова сел за руль и покатил за пивом в магазин.

Мужчина был при этом настолько пьян, что, по пути за пойлом врезавшись на своем темно-зеленом ВАЗ-2115 в сугроб возле подъезда жилого дома, не смог выбраться из-за руля, а так и уснул за ним. Зато очнувшись, проявил активность и даже заставил гулявших во дворе несовершеннолетних выталкивать «пятнашку» на проезжую часть.

Дети рядом с бешено вращающимися колесами буксующего автомобиля, - именно такая картина предстала перед глазами патруля ДПС ГИБДД МО МВД «Кунгурский», судя по материалам уголовного процесса: «Когда сотрудники полиции подъехали, то ... пытался выехать из сугроба, и автомобиль выталкивали дети».

Вот только мировой судья на это обстоятельство закрыл глаза, квалифицировал деяние как преступление небольшой тяжести и в декабре приговорил мужчину к обязательным работам на срок 320 часов и очередному, теперь уже двухлетнему лишению права управления транспортным средством.