Пьяный водитель заставил детей выталкивать его машину из сугроба

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Среда 4 января 2017 года
Прикамец, административно оштрафованный по КоАП РФ и лишенный на полтора года водительских прав, уже через несколько месяцев - в ноябре 2016-го, выпив в гостях у друга в кунгурском поселке Комсомольский, снова сел за руль и покатил за пивом в магазин.
Мужчина был при этом настолько пьян, что, по пути за пойлом врезавшись на своем темно-зеленом ВАЗ-2115 в сугроб возле подъезда жилого дома, не смог выбраться из-за руля, а так и уснул за ним. Зато очнувшись, проявил активность и даже заставил гулявших во дворе несовершеннолетних выталкивать «пятнашку» на проезжую часть.
Дети рядом с бешено вращающимися колесами буксующего автомобиля, - именно такая картина предстала перед глазами патруля ДПС ГИБДД МО МВД «Кунгурский», судя по материалам уголовного процесса: «Когда сотрудники полиции подъехали, то ... пытался выехать из сугроба, и автомобиль выталкивали дети».
Вот только мировой судья на это обстоятельство закрыл глаза, квалифицировал деяние как преступление небольшой тяжести и в декабре приговорил мужчину к обязательным работам на срок 320 часов и очередному, теперь уже двухлетнему лишению права управления транспортным средством.Читайте также >>>
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