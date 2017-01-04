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Пермская краевая газета

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Среда 4 января 2017 года

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Под Очером погибла жительница Ижевска и ранен пассажир

19:38  04.01.17 ДТП

ДТП, в котором погиб человек, случилось рано утром 3 января 2017 года в Очерском районе Пермского края.

По данным УГИБДД регионального ГУ МВД, около 04:00 на автодороге «Подъезд к Перми от федеральной трассы М-7 Волга» ВАЗ-2114 столкнулся с иномаркой Hyundai Accent. Произошло это на 408 км - недалеко от деревни Верхняя Старица.

49-летняя жительница Ижевска, управлявшая «четырнадцатой», по неустановленным причинам допустила выезд на чужую полосу, и машина врезалась во встречный «Хёндай» так, что виновница аварии погибла на месте.

А вот ее пассажир выжил: мужчина 1977 года рождения госпитализирован с серьезной травмой головы.

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