Под Очером погибла жительница Ижевска и ранен пассажир

ДТП, в котором погиб человек, случилось рано утром 3 января 2017 года в Очерском районе Пермского края.

По данным УГИБДД регионального ГУ МВД, около 04:00 на автодороге «Подъезд к Перми от федеральной трассы М-7 Волга» ВАЗ-2114 столкнулся с иномаркой Hyundai Accent. Произошло это на 408 км - недалеко от деревни Верхняя Старица.

49-летняя жительница Ижевска, управлявшая «четырнадцатой», по неустановленным причинам допустила выезд на чужую полосу, и машина врезалась во встречный «Хёндай» так, что виновница аварии погибла на месте.

А вот ее пассажир выжил: мужчина 1977 года рождения госпитализирован с серьезной травмой головы.