За обрез с глушителем осинец получил полтора года ограничения свободы

Как-то очень благосклонно отнеслись в Осинском районном суде Пермского края к местному жителю, дома у которого правоохранители нашли обрез с глушителем и 63 патрона.

Полтора года ограничения свободы - именно таким был приговор неработающему, ранее не судимому пенсионеру, который, между прочим, не добровольно сдал свой арсенал, а его нашли полицейские в ходе обыска.

Оружие и боеприпасы хранились у осужденного на протяжении шести лет: обрез тульской охотничьей винтовки калибра 5,6 мм, прибор для бесшумной беспламенной стрельбы как раз для этого оружия и патроны того же калибра.

Фото из архива