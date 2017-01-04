Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Среда 4 января 2017 года

встречай юбилей +100

За обрез с глушителем осинец получил полтора года ограничения свободы

09:32  04.01.17 Криминал

Как-то очень благосклонно отнеслись в Осинском районном суде Пермского края к местному жителю, дома у которого правоохранители нашли обрез с глушителем и 63 патрона.

Полтора года ограничения свободы - именно таким был приговор неработающему, ранее не судимому пенсионеру, который, между прочим, не добровольно сдал свой арсенал, а его нашли полицейские в ходе обыска.

Оружие и боеприпасы хранились у осужденного на протяжении шести лет: обрез тульской охотничьей винтовки калибра 5,6 мм, прибор для бесшумной беспламенной стрельбы как раз для этого оружия и патроны того же калибра.

Фото из архива

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация