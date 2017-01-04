За обрез с глушителем осинец получил полтора года ограничения свободы

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Среда 4 января 2017 года
Как-то очень благосклонно отнеслись в Осинском районном суде Пермского края к местному жителю, дома у которого правоохранители нашли обрез с глушителем и 63 патрона.
Полтора года ограничения свободы - именно таким был приговор неработающему, ранее не судимому пенсионеру, который, между прочим, не добровольно сдал свой арсенал, а его нашли полицейские в ходе обыска.
Оружие и боеприпасы хранились у осужденного на протяжении шести лет: обрез тульской охотничьей винтовки калибра 5,6 мм, прибор для бесшумной беспламенной стрельбы как раз для этого оружия и патроны того же калибра.Фото из архива Читайте также >>>
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