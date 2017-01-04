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Пермская краевая газета

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Красновишерец пытался убить жену ледорубом

08:28  04.01.17 Их нравы

В одном из судебных участков Красновишерского района Пермского края слушалось в декабре 2016-го дело по части 1 статьи 119 УК РФ - «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как следует из материалов уголовного процесса, в третьей декаде октября минувшего года подвыпивший владелец одного из подворий в частном секторе поругался с женой и начал гонять ее по дому. А для большей убедительности схватил с крыльца ледоруб и заявил, что убъет благоверную, если поймает.

К счастью для гражданки, она обманным финтом обошла на повороте потерявшего голову супруга, выскочила на веранду и закрыла мужчину внутри строения, после чего вызвала помощь. Дебошир попробовал выбить доски двери двумя ударами своего металлического инструмента, но не сумел и только матерился.

Больше всего в этой истории не повезло ледорубу: красновишерской Фемидой он, как орудие задуманного преступления, был приговорен к уничтожению. А вот к семейному деспоту она отнеслась благосклоннее: полгода ограничения свободы - всё наказание.

Фото Алексея ПЕТРОВА

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