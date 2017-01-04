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Пермская краевая газета

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На третий день года Губаха осталась без отопления

07:25  04.01.17 Происшествия

Новогодние каникулы жителям города Губаха Пермского края изрядно подпортила авария, произошедшая на местной ГРЭС на третий день 2017-го.

Как сообщали 3 января из города шахтеров и химиков его интернет-завсегдатаи, начиная примерно с 15:00 в многоквартирных домах с центральным отоплением повсеместно стали остывать батареи. К счастью, погода на улице относительно мягкая, и ближайшие сильные морозы ожидаются лишь в ночь на православное Рождество.

Тем не менее, народ стал волноваться, хотя позже по соцсетям прошла информация, что на ГРЭС лопнула труба, и на устранение аварии брошены все силы. Соответственно, сразу потеплели и комментарии - губахинцы уже призывали друг дружку к терпению.

«Теплом не пахнет, холодно, авария... Там все старое!!! Кого винить??! Мужики в праздник вышли, устраняют неполадки, что могут, то и делают! Сколько можно ныть?! Всякое бывает!» - написала во ВКонтакте некая Анна Юрьевна, и с ней никто уже не спорил.

Увы, управление ГО и ЧС городского округа «Губахинский» какими-либо данными о ходе ремонтных работ не располагало, поэтому ждать их окончания всем пришлось в неведении.

Наконец уже в пять минут пополуночи некто Виталий огласил результат - в комментариях на популярном ресурсе «Новая Губаха»: «Потеплели, УРА!»

Фото «Подслушано Губаха», ВКонтакте

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