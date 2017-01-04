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Пермская краевая газета

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Среда 4 января 2017 года

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Трое детей пострадали в ДТП под Кунгуром

06:42  04.01.17 ДТП

Появились подробности о столкновении двух транспортных средств, произошедшем 30 декабря 2016 года на 91-92 км федеральной трассы Пермь-Екатеринбург.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, ДТП случилось на территории Кунгурского района, а известно об этом стало в 15:20. В свою очередь, в территориальном МО МВД сообщили, что в аварии участвовали легковая иномарка Nissan Prairie и большегруз MAN.

Фура двигалась со стороны Перми впереди, «Прерия» катила за ней, но ее водитель не выбрал безопасную дистанцию и въехал тяжелой машине в корму. При этом пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Ниссана»: у двоих травмы легкие, но один госпитализирован.

Фото из архива

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