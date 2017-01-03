Пьяный житель Осы просверлил ногу жене, упившейся фунфыриками

Совершенно идиотская эта история произошла на исходе сентября в городе Оса Пермского края - в частном двухэтажном доме.

Проживали там муж, жена и малолетняя их дочь, причем первый еще пытался удержаться от срыва на самое дно, а вот хранительница очага увлеклась фунфыриками. В частности, в роковой день она с подругой распила несколько медицинских флаконов асептолина - препарата, содержащего 70 или 90% этилового спирта плюс компоненты, включая брусничный концентрат.

Употребление асептолина внутрь категорически запрещено медиками. Вещество вызывает ожог слизистых оболочек, пищевода и желудка, их язвы, повреждения мозговых клеток и гепатит, но пить эту дрянь малоимущие алкоголики не перестают. До последнего времени она была в абсолютно свободной продаже.

Так вот, придя вечером домой, мужчина обнаружил медикаментозное застолье, а вскоре и сам выпил, правда, пива - 1,5 литра, после чего стал с помощью шуруповерта крепить к потолку кухни лист гипсокартона - типа подвесного потолка. Но супруге это не понравилось, и дама заскандалила. Да еще и наговорила мужу столько, что тот не выдержал и подверг благоверную воспитанию.

А оно состояло в порке брючным ремнем, кулачных процедурах и применении шуруповерта. Последний инструмент гражданин включил и ткнул его вращающейся насадкой в голень правой ноги жены. Чем, естественно, причинил женщине сильную боль. Но это он психанул, а затем, остыв, стал сооружать себе алиби.

На шуруповерт осинец прикрепил проволочный венчик, с помощью которого якобы производилось перемешивание раствора для кладки кирпичей, а в дом внес дверь с торчащим из нее острием гвоздя. Теперь фальсификатор готов был доказывать, мол, супруга поранилась о гвоздь. Вот только потерпевшая, разом протрезвев и получив от подруги медицинскую помощь, уже вызвала полицию.

Суд состоялся 6 декабря 2016 года, в алиби осинского сверлителя он не поверил и вменил часть 2 статьи 115 УК РФ - «умышленное причинение легкого вреда здоровью». И наказали относительно мягко - 300 часов обязательных работ. Похоже, упоминание фунфыриков с асептолином судье достаточно многое сказало. Хотя попытка ввести следствие в заблуждение оценки не получила.