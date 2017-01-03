ЛГБТ-активисты обвинили пермяков в убийстве и пытках на почве гомофобии

28 декабря 2016 года уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина встретилась с местными ЛГБТ-активистами из инициативной группы «Радужный мир».

На встрече с омбудсменом представители лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров передали ей свой доклад «Мониторинг насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Пермском крае в 2015 и 2016 годах».

В этом документе, в частности, говорится, что за два года в Прикамье нетрадиционно ориентированные в смысле половых отношений люди 42 раза подвергались насилию или сталкивались с проявлением ненависти, сообщает интернет-ресурс «Российская ЛГБТ-сеть».

В свою очередь, Татьяна Марголина, утверждает источник, пообещала обсудить проблему с правоохранительными органами. Если верить докладу, среди жертв гомофобных преступлений - даже один убитый и трое подвергшиеся пыткам.

Напомним, недавно «Звезда» писала о намерении транссексуала Александры Селяниновой, бывшего березниковского милиционера, сменившего пол, баллотироваться на пост президента России.