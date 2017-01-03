Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 3 января 2017 года

встречай юбилей +100

Из-за тепла закрыты две ледовые переправы под Пермью, но к Рождеству приморозит

22:23  02.01.17 Прогнозы

Две ледовые переправы, соединявшие Пермский и Кунгурский районы Прикамья, временно закрыты из-за потепления.

Как рассказали «Звезде» в государственной инспекции по маломерным судам регионального ГУ МЧС, приостановлена работа ледовых переправ через Сылву. Обе - в Насадском сельском поселении: с. Насадка (Кунгур.) - д. Мостовая (Перм.), а также пос. Ильича (Кунг.) - с. Троица (Перм.).

Впрочем, уже 7 января синоптики обещают -23°С, причем холодать начнет со среды: 4 января - минус 8°С, 5-го - минус 15°С, 6-го - минус 16°С. А вот 8 января резко снова потеплеет до -4°С, и так столбик термометра будет скакать до 13-го числа, когда ударит -29°С ночью и -26°С днем.

Согласно прогнозу GisMeteo, с середины месяца градусы примерзнут к нижним отметкам температур, и две последние недели января окажутся, так сказать, пушкинскими: очень холодными и очень солнечными - «Мороз и солнце, день чудесный...» Ну, и переправы точно замерзнут.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация