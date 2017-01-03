Из-за тепла закрыты две ледовые переправы под Пермью, но к Рождеству приморозит

Две ледовые переправы, соединявшие Пермский и Кунгурский районы Прикамья, временно закрыты из-за потепления.

Как рассказали «Звезде» в государственной инспекции по маломерным судам регионального ГУ МЧС, приостановлена работа ледовых переправ через Сылву. Обе - в Насадском сельском поселении: с. Насадка (Кунгур.) - д. Мостовая (Перм.), а также пос. Ильича (Кунг.) - с. Троица (Перм.).

Впрочем, уже 7 января синоптики обещают -23°С, причем холодать начнет со среды: 4 января - минус 8°С, 5-го - минус 15°С, 6-го - минус 16°С. А вот 8 января резко снова потеплеет до -4°С, и так столбик термометра будет скакать до 13-го числа, когда ударит -29°С ночью и -26°С днем.

Согласно прогнозу GisMeteo, с середины месяца градусы примерзнут к нижним отметкам температур, и две последние недели января окажутся, так сказать, пушкинскими: очень холодными и очень солнечными - «Мороз и солнце, день чудесный...» Ну, и переправы точно замерзнут.