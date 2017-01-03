ОНФ: Пермская школа «Мастерград» небезопасна и работает без лицензии

Серьезные проблемы ожидают как прежний, так и будущий кабинет министров Прикамья в связи с триумфальным проектом губернатора Басаргина и краевого отделения «Единой России». Речь о «Мастерграде» - крупнейшей в регионе школе, построенной в пермском микрорайоне Пролетарский.

Одних только федеральных денег в нее вложено полмиллиарда рублей, не говоря уже о средствах из прикамской казны, причем госзакупки для этого образовательного учреждения на конец 2016 года еще продолжались. Более того, согласно опубликованным данным монторинга ОНФ, в освоении выделенных правительством РФ миллиардов рублей Пермский край - вообще первый в списке из 17 регионов-лидеров.

Но для «Народного фронта» важно, чтобы девяти-десятизначные цифры были не просто освоены, а освоены с умом и на перспективу. И вот здесь-то у «Мастерграда» пропрезидентский мониторинг выявил вопиющие нарушения. Торжественно открытая школа, где уже обучаются 968 несовершеннолетних, работала, по данным ОНФ, на момент проверки без лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Впрочем, лицензию можно получить, зато с другими претензиями - гораздо сложнее. Их озвучила, комментируя результаты мониторинга, руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», депутат Госдумы Любовь Духанина. Оказывается, шум от авиалайнеров, заходящих именно здесь на посадку в Большое Савино, и от железной дороги превышает допустимые нормы.

Насколько известно «Звезде», позиция руководства президентского «Народного фронта» уже сформулирована. По мнению Любови Духаниной, ситуация требует немедленного вмешательства местных органов власти, прокуратуры и Роспотребнадзора, а также контроля со стороны общественности.