Земское собрание Пермского района могут распустить

Лишиться более половины своего состава и, соответственно, быть распущенным для новых выборов может Земское собрание Пермского муниципального района одноименного субъекта Федерации, хотя полномочия текущего созыва ЗСПМР истекают пока только в 2019 году.

Как сообщает издание RAYON59.RU, из 18 депутатов местного представительного органа у десяти возникли проблемы с прокуратурой, поскольку та выявила массовые нарушения антикоррупционного законодательства. Ситуация, впрочем, банальна: народные избранники то врут в своих декларациях о доходах, то вообще такой информации не предоставляют.

В ряде территорий края аналогичные выборные органы власти уже понесли потери в депутатском корпусе, а в Пермском районе прецедент был лишь в Сылвенском совдепе, где депутата лишили мандата за недостоверные сведения. Случилось это за два месяца до единого дня голосования, и особо ни на что не влияло. А вот массовый исход из ЗСПМР...

Пока что пермские земцы лишь собирали 17 ноября соответствующую комиссию, где слушали «информацию прокуратуры о результатах проверки полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 г., представленных депутатами, как лицами, замещающими муниципальную должность».

Никаких оргвыводов не сделано, разве что коллективным усилием мысли родили решение: «Рекомендовать строго указать депутатам на недопустимость совершения нарушений, а также на необходимость представления полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в будущем».

Между тем, по уже определившейся в крае тенденции прокуроры не ждут исправления народных избранников в неопределенном будущем, а подают иски в суды и выигрывают их там, лишая проштрафившихся депутатов мандатов. Как же поведут себя «око государево» и Фемида в Пермском районе? - интересуется Район59.ру.