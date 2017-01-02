У краснокамского бутлегера изъято почти 110 литров спиртного

Незаконную торговлю алкогольными напитками пресекли полицейские города Краснокамск Пермского края.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе муниципалитета, правоохранители провели плановое рейдовое мероприятие - ничего внезапного, но даже в этом случае не остались без улова.

Так, выяснилось, что магазин на улице Октябрьская торговал спиртным, не имея лицензии. В связи с этим весь подобный товар, а это - свыше 107 литров различного пойла, был у ИП изъят.

Кроме того, в отношении хозяина торговой точки возбуждено два дела: по статье 14.1 (незаконная предпринимательская деятельность) и по 14.2 (продажа запрещенных товаров) КоАП РФ.