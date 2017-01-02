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Пермская краевая газета

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Понедельник 2 января 2017 года

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В келье Богоявленского монастыря божий человек употреблял наркотики

00:42  02.01.17 Их нравы

27 декабря 2016 года в одном из участков Пермского судебного района слушалось дело об употреблении каннабиноидов в келье Богоявленского монастыря, расположенного в Верхней Курье на берегу Камы.

Как следует из опубликованных материалов, на приеме запрещенного в России препарата «тетрагидроканнабинол» попался мужчина, зарегистрированный как проживающий именно на подворье данной обители. Сам он это отрицал, но признаки наркотического опьянения и наличие в своей крови следов указанного вещества объяснить не смог.

Ранее гражданин уже привлекался к ответственности «за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок», а нынешний процесс вообще не удостоил своим присутствием, не явившись в назначенное время, но наказывать монастырского человека строго мировой судья не стала. Так, выписала 4 тысячи рублей штрафа.

Кроме того, в течение 10 суток мужчина обязан пройти диагностику в Пермском краевом наркологическом диспансере, а вот об отправке на лечение речи пока не шло.

Напомним, тетрагидроканнабинол (содержится в конопле) - единственный пока каннабиноид, разрешенный для медицинского применения, но только по назначению врача.

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