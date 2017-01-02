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Пермская краевая газета

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Понедельник 2 января 2017 года

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Пьяный прикамец отомстил бывшей жене, спалив дом - её и их детей

23:03  01.01.17 Криминал

В конце 2016 года Пермский краевой суд рассматривал апелляцию жителя поселка Пожва Юсьвинского района Коми округа: мужчина был осужден за умышленное уничтожение имущества путем поджога.

Гражданин жаловался на слишком суровый приговор первой инстанции, назначившей ему наказание в виде двух лет лишения свободы с содержанием в колонии общего режима. Меж тем, из материалов дела следует, что пожвинец, во-первых, неоднократно публично грозил сделать то, что в итоге и случилось.

Во-вторых, 21 июня 2016 года (а возгорание произошло в ночь на следующие сутки), он, разъезжая на мотоцикле, несколько раз покупал на местной заправке бензин, в том числе и по литру, и практически прямо за рулем пил вино. При этом осужденного видели, когда он ехал со стороны уже полыхавшего дома.

Три года, со дня расставания, селянин только угрожал, но теперь количество выпитого перешло в качество содеяного. Имущества, кстати, сгорело на 543 тысячи рублей при зарплате потерпевшей всего в 6000 целковых. Остается добавить: преступник знал, что внутри находится не только экс-супруга, но и двое детей.

Более того, один ребенок является его собственным, родным. И местное Юсьвинское представительство Кудымкарского горсуда даже зачло наличие малолетнего дитя как смягчающее обстоятельство.

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