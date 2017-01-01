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Пермская краевая газета

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Последнее ужасное ДТП минувшего 2016-го в Пермском крае

17:32  01.01.17 ДТП

Всякое ДТП страшно. Одно - тем, что могло случиться, другое - тем, что уже случилось. Но авария, произошедшая в Пермском крае днем 31 декабря, на исходе 2016 года, просто ужасна.

Четверо человек, ехавших в «Ладе Гранта» погибли: два мужчины и две женщины. Шоферу грузовой «ГАЗели» повезло больше - он госпитализирован с травмами. А причина трагедии уже вполне привычна: выезд на чужую полосу.

Около 13:30 на 294 км трассы Кунгур-Соликамск водитель «вазовской» легковой машины в ходе маневра оказался на встречке и попал под лобовой удар «газовского» фургона. «Лада», по сути, разбилась в лепешку.

Как уточняют очевидцы на форуме Teron.ru, смертельное столкновение случилось возле Березников на выезде с новожиловской развязки в сторону Соликамска.

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