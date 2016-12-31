31 декабря все оперслужбы Кунгура мчались гасить... курицу

Пожарно-спасательным подразделениям города Кунгур Пермского края в преддверии Года Петуха не пришлось сидеть сложа руки: 31 декабря в 16:21 все сорвались по вызову на возгорание в доме №6 по улице Иренская набережная.

Как рассказали «Звезде» в Кунгурской городской службе спасения, первыми на место прибыли сотрудники группы оперативного реагирования №2. Они же, неотложно разобравшись в ситуации, дали общий отбой тревоги.

Оказалось, всех повызывали жители, обеспокоенные запахом гари в подъезде. А по факту выяснилось, что у одной рассеянной домохозяйки банально сгорела в духовке курица. Пусть все пожары 2017-го будут такими же!