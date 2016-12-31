Пермяк задавил бросившуюся под колеса бешеную лису

Житель деревни Разино Кудымкарского района Коми округа ночью возвращался домой на автомобиле, и неожиданно под колеса машины из леса метнулось какое-то животное.

Остановившись и осмотрев проезжую часть, мужчина увидел, что насмерть задавил лисицу. Но выбрасывать труп за обочину не стал, а положил его в багажник, чтобы утром передать ветеринарам на обследование.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Пермскому краю, мертвая лиса поступила в ГБУВК «Пермский ветеринарный диагностический центр» 19 декабря, а уже 21-го было выявлено бешенство.

Исследование головного мозга погибшего животного показало, что оно было больным. В связи с этим сейчас в Разино и окрестностях проводятся карантинные мероприятия.