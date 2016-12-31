Белая иномарка сбила в Перми школьника

30 декабря 2016 года мальчик примерно 10 лет, в синей куртке, переходил на зеленый свет перекресток на остановке «Улица Старцева» - где перекресток с Бульваром Гагарина.

Было это в 11:15, и неожиданно по второй полосе выскочила из-за стоявших на первой автобуса и КамАЗа белая иномарка. На дороге в тот момент находились трое: мужчина, женщина и ребенок. Машина нарушителя сбила именно несовершеннолетнего пешехода, а остальные не пострадали.

От удара ребенок был отброшен на метр, - сообщают очевидцы в соцсетях. Информации о госпитализации несовершеннолетнего в какую-либо из пермских больниц пока не поступало.