Новый год на бешеном карантине встретит поселок в Прикамье

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Суббота 31 декабря 2016 года
В поселке Бымок Ленского поселения Кунгурского района Пермского края встреча Нового года пройдет под знаком карантина по бешенству.
Как сообщала районная газета «Искра», мера эта вводится на 60 суток, в течение которых продажа и вывоз за пределы населенного пункта плотоядных животных запрещены. Причина ветеринарных санкций - случаи бешенства: тут умерли три собаки, и у двух из них было выявлено бешенство.
Кроме того, именно из Бымка некоторое время назад был госпитализирован с подозрением на бешенство подросток, о чем «Звезда» уже писала ранее.Читайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц