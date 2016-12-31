Новый год на бешеном карантине встретит поселок в Прикамье

В поселке Бымок Ленского поселения Кунгурского района Пермского края встреча Нового года пройдет под знаком карантина по бешенству.

Как сообщала районная газета «Искра», мера эта вводится на 60 суток, в течение которых продажа и вывоз за пределы населенного пункта плотоядных животных запрещены. Причина ветеринарных санкций - случаи бешенства: тут умерли три собаки, и у двух из них было выявлено бешенство.

Кроме того, именно из Бымка некоторое время назад был госпитализирован с подозрением на бешенство подросток, о чем «Звезда» уже писала ранее.