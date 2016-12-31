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Пермская краевая газета

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Суббота 31 декабря 2016 года

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В Прикамье мальчик 6 лет попал под удар копыта

23:07  30.12.16 Происшествия

ЧП случилось вечером 30 декабря 2016 года в городе Кунгур Пермского края - пострадал 6-летний ребенок.

Около 17:00 на улице в окрестностях городского парка мальчик попал под удар копыта прогулочной лошади. Местный интернет-портал «СВИП Кунгур» сообщает, что маленький потерпевший был доставлен в стоматологию, стало быть, животное лягнуло его в лицо.

Подробности о происшествии, очевидно, появятся позже.

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