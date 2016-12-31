За 5 дней в крае арестовано всего 10,8 литра спиртосодержащей непищевой продукции

Обращения граждан по фактам незаконной розничной продажи в Прикамье спиртосодержащей (более 25%) непищевой продукции будут приниматься подразделениями управления Роспотребнадзора по Пермскому краю с 29 декабря 2016-го по 23 января 2017 года по следующему расписанию: с понедельника по четверг 09.00-12.00 и 12.45-18.00, по пятницам 09.00-12.00 и 12.45-16.45, а в период Новогодних праздников 1-8 января - с 9.00-18.00:

Контактные телефоны санитарного ведомства.

- по Перми 8(342)239-35-53, 239-35-72;

- Восточный территориальный отдел, г. Чусовой 8(34256)5-47-58;

- Западный территориальный отдел, г. Пермь 284-07-29;

- Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар 8(34260)4-53-43;

- Северный территориальный отдел, г. Соликамск 8(34253)4-23-03;

- Центральный территориальный отдел, г. Пермь 229-75-70;

- Южный территориальный отдел, г. Чайковский 8(34241)4-17-10.

ВАЖНО! Юридические лица также могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора на единый номер для приема обращений – 8 800 100-00-04.

Между тем, управление ведомства по Пермскому краю сообщает, что за период с 26 по 30 декабря его специалисты совместно с полицией проверили 107 торговых точек, но спиртосодержащая непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 25 процентов выявлена лишь в 13. Арестовано 102 единицы продукции общим объемом 10,8 литра. В ассортименте: спирт этиловый 95%, лосьон «Огуречный», «Медовый», «Ромашка», «Персиковый», «Хлебный» и др.