Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Суббота 31 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

За 5 дней в крае арестовано всего 10,8 литра спиртосодержащей непищевой продукции

22:54  30.12.16 Здоровье

Обращения граждан по фактам незаконной розничной продажи в Прикамье спиртосодержащей (более 25%) непищевой продукции будут приниматься подразделениями управления Роспотребнадзора по Пермскому краю с 29 декабря 2016-го по 23 января 2017 года по следующему расписанию: с понедельника по четверг 09.00-12.00 и 12.45-18.00, по пятницам 09.00-12.00 и 12.45-16.45, а в период Новогодних праздников 1-8 января - с 9.00-18.00:

Контактные телефоны санитарного ведомства.
- по Перми 8(342)239-35-53, 239-35-72;
- Восточный территориальный отдел, г. Чусовой 8(34256)5-47-58;
- Западный территориальный отдел, г. Пермь 284-07-29;
- Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар 8(34260)4-53-43;
- Северный территориальный отдел, г. Соликамск 8(34253)4-23-03;
- Центральный территориальный отдел, г. Пермь 229-75-70;
- Южный территориальный отдел, г. Чайковский 8(34241)4-17-10.

ВАЖНО! Юридические лица также могут обратиться за разъяснениями в центральный аппарат Роспотребнадзора на единый номер для приема обращений – 8 800 100-00-04.

Между тем, управление ведомства по Пермскому краю сообщает, что за период с 26 по 30 декабря его специалисты совместно с полицией проверили 107 торговых точек, но спиртосодержащая непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 25 процентов выявлена лишь в 13. Арестовано  102 единицы продукции общим объемом 10,8 литра. В ассортименте: спирт этиловый 95%, лосьон «Огуречный», «Медовый», «Ромашка», «Персиковый», «Хлебный» и др.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация