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Пермская краевая газета

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Суббота 31 декабря 2016 года

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В центре Перми трамвай въехал в автобус

21:44  30.12.16 ДТП

30 декабря в Перми за минуту до пяти часов вечера возле перекрестка улиц Пушкина и Попова трамвай столкнулся с автобусом.

Как видно по скриншоту Пермской дирекции дорожного движения, выложенному в твиттере, вагон двигался со стороны улицы Борчанинова, а автобус отъезжал от остановки «Центральный Рынок», закончив посадку пассажиров.

Но шофер явно поторопился, надеясь проскочить светофор, или просто не увидел электромашину в зеркало. К счастью, как пояснила «Звезде» пресс-секретарь «ПермГорЭлектроТранса» Анна Орлова, обошлось без потерпевших.

Уже к половине шестого участники аварии смогли разъехаться восвояси - как только вагоновожатая закончила оформление взаимной расписки, благодаря которой вызывать на место сотрудников ГИБДД не потребовалось.

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