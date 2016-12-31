В центре Перми трамвай въехал в автобус

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Суббота 31 декабря 2016 года
30 декабря в Перми за минуту до пяти часов вечера возле перекрестка улиц Пушкина и Попова трамвай столкнулся с автобусом.
Как видно по скриншоту Пермской дирекции дорожного движения, выложенному в твиттере, вагон двигался со стороны улицы Борчанинова, а автобус отъезжал от остановки «Центральный Рынок», закончив посадку пассажиров.
Но шофер явно поторопился, надеясь проскочить светофор, или просто не увидел электромашину в зеркало. К счастью, как пояснила «Звезде» пресс-секретарь «ПермГорЭлектроТранса» Анна Орлова, обошлось без потерпевших.
Уже к половине шестого участники аварии смогли разъехаться восвояси - как только вагоновожатая закончила оформление взаимной расписки, благодаря которой вызывать на место сотрудников ГИБДД не потребовалось.Читайте также >>>
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