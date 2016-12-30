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Пермская краевая газета

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Пятница 30 декабря 2016 года

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Мать влепила пьяной дочке две пощечины - наказана на 10 месяцев

18:54  30.12.16 Ну и ну!

Дело о побоях слушалось в одном из судебных участков Чусового в середине декабря 2016 года: дочь обвинила мать в причинении физической боли путем нанесения двух ударов ладонью руки по лицу.

Как следует из материалов уголовного процесса, еще несовершеннолетняя, но уже вполне взрослая девица заявилась в общую с родительницей квартиру на улице 50 лет ВЛКСМ в полночь, причем была пьяна. А последующая сцена закончилась не объятиями, но парой увесистых заслуженных пощечин.

Еще через два часа дочка вызвала к себе на дом полицию: позвонила знакомой сотруднице отдела по делам несовершеннолетних и заявила, что мать распускает руки. А вот пожилая женщина, не пожелав выносить сор, свидетельствовать на суде против ребенка отказалась.

За что, по сути, и была наказана. По приговору, выдержанному в духе ювенальной юстиции, пенсионерка приговорена к 10 месяцам ограничения свободы. Ей запрещено выходить из дома после 11 часов вечера, не позволено менять место жительства и выезжать из города без разрешения.

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