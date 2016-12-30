Головановский 4-классник сиганул с ж/д-моста вниз и пойман полицией

Мост на станции Голованово, СвЖДПроверил свою храбрость 10-летний житель пермского микрорайона Бумажник, ученик 4 класса местной школы: 29 декабря паренек сиганул с железнодорожного моста над путями на стоящий под сооружением вагон грузового состава.

Высоты там метра четыре, так что от удара о крышу особых повреждений мальчик не получил: впрочем, отловившие его позже транспортные полицейские и медики «скорой помощи» нашли ссадину на ухе и заподозрили сотрясение мозга.

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД на транспорте, установлено, что головановский школьник шел по мосту с тремя друзьями к гаражному кооперативу возле станции, чтобы там прыгать с крыш в сугробы.

Но, увидев прямо под собой крышу вагона, до которой было не так уж высоко, малолетний решил показать свою удаль приятелям безотлагательно. Этот прыжок заметил бригадир пути, который и сообщил о ЧП по инстанции.