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Пермская краевая газета

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Воронежцы покупают в Перми четыре двигателя за 1,37 млрд рублей

14:17  30.12.16 Бизнес

Госзаказ в формате закупки у единственного поставщика более чем на 1,37 млрд рублей разместило вчера, 29 декабря 2016 года, ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Подрядчик, каковым оказалось пермское предприятие АО «ОДК-ПМ», в 2018 году должно поставить в Воронеж четыре авиадвигателя ПС-90А. Расплачиваться заказчик намерен тремя траншами: два аванса по 30% и окончательный расчет по готовности.

Напомним, ПС-90А стоит на самолетах Ил-96, Ил-76 и Ту-204. Последнее создание конструктора Павла Соловьева выпускается на АО «ОДК - Пермские моторы», до февраля 2016-го - «Пермский моторный завод».

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