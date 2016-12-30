Воронежцы покупают в Перми четыре двигателя за 1,37 млрд рублей

Госзаказ в формате закупки у единственного поставщика более чем на 1,37 млрд рублей разместило вчера, 29 декабря 2016 года, ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Подрядчик, каковым оказалось пермское предприятие АО «ОДК-ПМ», в 2018 году должно поставить в Воронеж четыре авиадвигателя ПС-90А. Расплачиваться заказчик намерен тремя траншами: два аванса по 30% и окончательный расчет по готовности.

Напомним, ПС-90А стоит на самолетах Ил-96, Ил-76 и Ту-204. Последнее создание конструктора Павла Соловьева выпускается на АО «ОДК - Пермские моторы», до февраля 2016-го - «Пермский моторный завод».