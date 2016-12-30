В Перми горела Банная гора

Пожар в Пермской краевой психиатрической больнице, что на Банной горе, произошел в ночь на 30 декабря 2016 года.

Как рассказали «Звезде» в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт огнеборцев в 01:02, на тушение выезжали 47 человек личного состава на 13 машинах, но к моменту их прибытия все уже было погашено.

Тем не менее, пациенты лечебницы, размещенные в данном здании, были эвакуированы - числом около 50. Насколько известно, никто не пострадал. А причина пожара - в возгорании телевизора на третьем этаже корпуса.