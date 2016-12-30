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Пермская краевая газета

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Прокурор взыскал с фальшивомонетчиков 1,1 млн рублей

11:15  30.12.16 Криминал

Летом этого года Дзержинский районный суд Перми вынес приговоры по делам членов банды фальшивомонетчиков: за вброс в экономику края 400 поддельных 5-тысячных трое получили 25 лет срока. А теперь с осужденных еще и взыскано свыше 1,1 млн рублей.

Напомним, партию «липовых» купюр преступники купили в Москве - в период с декабря 2014-го по март 2015 года, после чего привезли в столицу Прикамья и начали тратить, приобретая различные товары в магазинах. Эту деятельность суд оценил в 10 лет колонии строгого режима для главного в шайке, в 7 лет реального срока для одного из подельников и в 8 лет условно для второго, поскольку тот тяжело болен.

Кроме того, организатор и первый соучастник были оштрафованы на полмиллиона рублей каждый, а уже в декабре 2016 года на них по иску прокурора было наложено взыскание преступного дохода на сумму более 1,1 млн рублей, сообщили «Звезде» в прокуратуре Пермского края.

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