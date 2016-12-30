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Пермская краевая газета

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В центре Перми заведение торгует разливным пивом, шампанским и незамерзайкой

23:44  29.12.16 Скандалы

Бдительные пермяки, знающие о том, какую борьбу государство ведет с розничной продажей спиртосодержащих непищевых товаров, позвонили на днях в редакцию «Звезды» и сообщили, что торговая точка сети «ПивКо» сбывает подозрительную жидкость.

Естественно, это было лишь предположение граждан, но их можно было понять. А какие еще можно сделать выводы, если заведение с пивным названием торгует также шампанским и незамерзайкой? «Приезжайте и проверьте», - потребовали читатели.

К счастью, уже в «ПивКе» выяснилось, что пресловутая незамерзайка - хоть и жидкость, но и близко не спиртосодержащая. Предназначена она для омывания автомобильных стекол и является однозначной отравой. Вот только почему она рядом с разливным пивом?

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