Руководству Лысьвенской фабрики придется идти под суд за 7 млн

В конце января из лысьвенского подразделения следственного управления СКР по Пермскому краю должно поступить в суд уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты четырем сотням работников чулочно-перчаточной фабрики заработной платы в размере более 7 млн рублей.

«Звезда» уже писала, что 21 декабря на ЛЧПФ прошла забастовка, и благодаря этому людям удалось выбить себе хотя бы часть денег. Но народную активность подстегнуло еще и отключенное отопление, долг за которое у фабрики немного поменьше зарплатного, - всего 5 млн.

По данным местной газеты «Искра», руководители фабрики и городские чиновники встречались с министром промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексеем Чибисовым и пообещали ему перекрыть долги с помощью заемных средств и якобы успеют до конца года.

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